Сотрудника ЦРУ убили в Африке после сообщений о намерении США вывести войска

Сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) погиб в результате перестрелки в африканском Сомали. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленный источник.

Офицер ЦРУ был ранен в ходе операции. Его личность не раскрывается, однако известно, что до работы в разведке он служил в основном тактическом подразделении Сил специальных операций Военно-морских сил (ВМС) США.

CNN отмечает, что офицер погиб вскоре после того, как администрация нынешнего президента Дональда Трампа обещала вывести из Сомали войска. Речь шла о выводе более 600 военнослужащих в ближайшем будущем.

В начале ноября в СМИ поступали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп собирается вывести войска из Афганистана до того, как покинет свой пост. Считается, что с этой целью он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения.

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