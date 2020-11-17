Глава НАТО предупредил США о «высокой цене» вывода войск из Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что альянс заплатит «высокую цену» за вывод войск США из Афганистана, который предположительно планирует действующий американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

«Мы стоим перед трудным решением. Мы были в Афганистане 20 лет, и ни одна страна-член НАТО не хочет оставаться там дольше, чем необходимо. Но цена слишком раннего и нескоординированного ухода может быть очень высокой», — говорится в заявлении генсека.

Он подчеркнул, что альянс никогда не имел меньше 12 тысяч военнослужащих в стране, и около половины из них составляли американские солдаты. Военный контингент НАТО, уточнил Столтенберг, рассчитывает на силы США в транспорте, логистике и поддержке.

В последнюю неделю в СМИ поступают сообщения о том, что президент США Дональд Трамп собирается вывести войска из Афганистана до того, как покинет свой пост. Считается, что с этой целью он отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера, который выступал против такого решения.

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