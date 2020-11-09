Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета Ми-24
ВОЗ назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом 
Ученые оценили устойчивость коронавируса к вакцинам
Ереван отреагировал на крушение российского вертолета по вине Азербайджана
«Локомотив» задумался о продаже Смолова
Twitter лишит Трампа привилегий
Армения посмертно наградит погибших при крушении Ми-24 российских пилотов
В Госдуме призвали наказать виновных в крушении российского вертолета Ми-24
Новости партнеров

Политолог предсказал радикальное изменение в политике США после прихода Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Политолог Джон Дени предсказал радикальное изменение во внешней политике США после прихода к власти демократа Джо Байдена. Об этом сообщает «Интерфакс».

Профессор Военного колледжа Армии США считает, что Байден отменит объявленное администрацией президента Дональда Трампа решение о выводе части американских войск из Германии. По его мнению, пересмотр политики в отношении НАТО станет одним из наиболее значимых и быстрых шагов в области национальной безопасности после 20 января 2021 года.

Дени подчеркнул, что решение о выводе 12 тысяч американских солдат из Германии в соседние страны и США было не только близоруким, но и в финансовом плане непродуманным.

Ранее в Германии премьер-министры четырех земель — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — попросили в совместном письме 13 американских конгрессменов воспрепятствовать планам Трампа о выводе американских военных из их страны.

29 июля министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
В Германии попросили конгрессменов США не выводить войска
Трамп утвердил план по выводу американских военных из Германии