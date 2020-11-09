Политолог предсказал радикальное изменение в политике США после прихода Байдена

Политолог Джон Дени предсказал радикальное изменение во внешней политике США после прихода к власти демократа Джо Байдена. Об этом сообщает «Интерфакс».

Профессор Военного колледжа Армии США считает, что Байден отменит объявленное администрацией президента Дональда Трампа решение о выводе части американских войск из Германии. По его мнению, пересмотр политики в отношении НАТО станет одним из наиболее значимых и быстрых шагов в области национальной безопасности после 20 января 2021 года.

Дени подчеркнул, что решение о выводе 12 тысяч американских солдат из Германии в соседние страны и США было не только близоруким, но и в финансовом плане непродуманным.

Ранее в Германии премьер-министры четырех земель — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — попросили в совместном письме 13 американских конгрессменов воспрепятствовать планам Трампа о выводе американских военных из их страны.

29 июля министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Пентагон выведет из Германии около 11,9 тысячи расквартированных там военнослужащих, а также перенесет штаб Европейского командования ВС США в Бельгию. Из перемещаемых военных около 5,6 тысячи отправятся в другие страны НАТО, а еще 6,4 тысячи вернутся в США и будут находиться в Европе на ротационной основе.