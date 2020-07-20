В Германии попросили конгрессменов США не выводить войска

В Германии премьер-министры четырех земель — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — попросили в совместном письме 13 американских конгрессменов воспрепятствовать планам президента США Дональда Трампа о выводе почти 10 тысяч военных из их страны. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что Маркус Зедер, Фолькер Буфье, Винфрида Кречман и Малу Драйер решили написать американским политикам, входящим в комитеты по вопросам безопасности или уже отметившимся в качестве критиков решения Трампа. Упомянутое письмо должно, по мнению лидеров земель ФРГ, укрепить позиции сторонников полного сохранения контингента.

Главы немецких регионов подчеркивают, что войска США в Германии служат их стратегическим интересам. Кроме того, премьер-министры считают, что глубокое сотрудничество в военной сфере демонстрирует дееспособность НАТО, а также неким образом связывает не только государства, но и их жителей.

Ранее сообщалось, что Германия заплатила за размещение армии США почти миллиард евро за 10 лет. Утверждается, что указанные немецкими властями расходы в 100 миллионов евро в год — только часть реальных расходов. При этом указывается, что 648,5 миллиона евро обозначены как затраты на гранты по строительным работам, еще 333,9 миллиона — непосредственно на оборону.

6 июня администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, размещенного в Германии. В настоящее время на территории страны находятся 34,5 тысячи солдат. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

Трамп затем объяснил, что если ФРГ не начнет выделять больше средств на оборонную сферу, США сократят численность своего контингента на территории страны. Он также пожаловался на то, что Германия нарушает договоренности по НАТО о военных бюджетах.

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