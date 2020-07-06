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Подсчитаны миллиардные траты Германии на содержание армии США

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Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Германия заплатила за размещение армии США почти миллиард евро за 10 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты журнала Spiegel.

Утверждается, что указанные немецкими властями расходы в 100 миллионов евро в год — только часть реальных расходов. Такой вывод Spiegel сделал после изучения ответа министерства финансов на запрос депутата Бригитты Фрайхольд. Указывается, что 648,5 миллиона евро обозначены как затраты на гранты по строительным работам, еще 333,9 миллиона — непосредственно на оборону.

При этом сами США платят в разы больше за содержание войск. Только в 2020 году Вашингтон на эти цели выделил 7 триллионов 234 миллиарда евро, расходы Берлина за этот же период — 132,4 миллиарда евро.

6 июня администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. В настоящее время на территории страны 34,5 тысяч солдат. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

Трамп затем объяснил, что если ФРГ не начнет выделять больше средств на оборонную сферу, США сократят численность своего контингента на территории страны. Он также пожаловался на то, что Германия нарушает договоренности по НАТО о военных бюджетах.

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