России предсказали скорую победу над НАТО после вывода войск США из Германии

Россия сможет одержать скорую победу над странами НАТО после того, как по решению президента США Дональда Трампа из Германии будет выведена часть американских войск. Такое развитие событий предсказал журнал Forbes.

Как отмечает издание, после вывода значительной части американских войск — 9,5 тысячи из 34,5 тысячи военнослужащих США — восточные границы НАТО останутся недостаточно защищенными. В самом уязвимом положении окажутся страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва. В результате, пишет Forbes, если раньше, по оценке экспертов, российским военным могло понадобиться максимум 60 часов, чтобы достичь пригородов Таллина и Риги, после реализации решения Трампа они смогут сделать это еще быстрее.

Так, по данным Forbes, в настоящее время в распоряжении России имеются порядка 760 танков, которые в случае необходимости могут быть быстро переброшены к границам Прибалтики. Силы НАТО же на данный момент располагают всего 130 танками, дислоцированными в этом регионе, причем около 90 из них — американские. Если же США выведут свои танковые батальоны, европейским союзникам НАТО нечего будет противопоставить российской бронетехнике, и в случае вооруженного конфликта они потерпят поражение, несмотря на преимущество в воздухе.

По подсчетам экспертов, обезопасить восточные границы альянса могло бы развертывание дополнительных войск в регионе — 30 батальонов вместо нынешних 15, причем новые подразделения должны быть оснащены тяжелой техникой, способной противостоять российским танкам.

6 июня Дональд Трамп заявил о выводе 9,5 тысячи военных из Германии и сокращении общей численности американского военного контингента в стране до 25 тысяч человек. В Германии решение президента США раскритиковали, заявив, что от подобных споров внутри альянса в итоге выиграют России и Китай.

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