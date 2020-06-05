Трамп приказал сократить численность войск в Германии

Президент США Дональд Трамп приказал сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным агентства, сейчас на территории Германии находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи.

Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

Как рассказал изданию The Wall Street Journal знакомый с решением Трампа источник, сокращение военного контингента, дислоцированного в ФРГ, обсуждается в Белом доме с сентября 2019 года и никак не связано с решением немецкого канцлера Ангелы Меркель не участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

В марте министр иностранных дел Польши Яцек Чапкутович сообщил, что США увеличат военное присутствие в Польше на тысячу солдат. В частности, в Польше появятся шесть-семь разных военных объектов НАТО для повышения боеготовности, на некоторых из них будет проведена модернизация.

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