США усилят военное присутствие в Польше

Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает «Польское агентство печати» со ссылкой на текст документа.

В соглашении сказано, что страны продолжат работать над расширением «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше». Документ предполагает, что в Польшу дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.

Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.

30 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава договорилась с США о шести новых местах размещения американских войск.

Также в июне стало известно, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В Москве заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО.

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