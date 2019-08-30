В Польшу отправят американские войска

Польша договорилась с США о шести новых местах размещения американских войск на ее территории. Такое заявление сделал министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает RMF 24.

«Мы говорили о новых дислокациях для американской армии — мы уже договорились о шести и говорили о седьмом месте», — сказал глава ведомства. Он отметил, что на этих местах будет размещено как минимум тысяча солдат. Балащак также сообщил, что его переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном касались разных сфер «самых лучших в истории» польско-американских отношений.

13 июня сообщалось, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В Москве заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО.

За две недели до этого сообщалось, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американских подразделений в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек.

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