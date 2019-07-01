Польша начнет тренировать американских солдат

В Польше построят центр боевой подготовки для американских солдат. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующее соглашение с Вашингтоном будет подписано в третьем квартале 2019 года. Объект возведут на полигоне в городе Дравско-Поморске на северо-западе страны. «Солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезжать в Германию», — пояснил Блащак.

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Ранее стало известно, что американские войска будут размещены в шести точках на востоке Польши.

13 июня сообщалось, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В МИД России заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО.

За две недели до этого сообщалось, что США почти договорились с Польшей о размещении дополнительного контингента войск. Общая численность американских подразделений в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек.

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