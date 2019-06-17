Определено расположение американских войск в Польше

Американские войска будут размещены в шести точках на востоке Польши. Об этом, вернувшись из США, рассказал польский министр обороны Мариуш Блащак, сообщает новостной портал Onet.

«Важно усилить восточный фланг НАТО — то есть восточную часть нашей страны — ради сдерживания агрессора. (...) Нарушение польских границ должно грозить не локальным, а глобальным конфликтом, в соответствии с принципами НАТО», — заявил министр. О том, где конкретно расположатся военные, стороны собираются договориться в ходе дальнейших переговоров.

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13 июня стало известно, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В МИД России заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск осенью 2018-го. До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность размещения в Польше постоянной базы. Ее предложили назвать «Форт Трамп», польские власти выразили готовность потратить на ее создание миллиарды долларов.

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