Россию взволновали беспилотники США в Польше

Москва обеспокоена запланированным размещением эскадрильи американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 в Польше. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, подобное решение «отражает линию на нагнетание военной напряженности в Европе, особенно на так называемом "восточном фланге" НАТО». Дипломат указал, что делается это под надуманными предлогами, и в итоге ситуация в регионе дестабилизируется.

Москва также считает, что подобные действия нарушают положение акта Россия — НАТО 1997 года, говорится в комментарии российского МИД. В документе значится, что альянс отказывается от постоянного размещения «существенных боевых сил» в новых государствах-членах (Польша вступила в НАТО в 1999 году — прим. «Ленты.ру»).

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В МИД подчеркнули, что заявлениям о незначительном усилении верить не стоит, поскольку создающиеся сейчас штабные структуры подходят для дальнейших широкомасштабных развертываний сил. Таким образом США идут в обход обязательств и не думают о последствиях своих действий для европейских союзников. «Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 13 июня председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что появление беспилотников не останется без ответа.

О том, что США разместят на территории Польши эскадрилью беспилотников стало известно 12 июня, когда президенты стран Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию об оборонном сотрудничестве. Также будет значительно увеличена численность американских военнослужащих.

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