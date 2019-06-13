Россия ответит на размещение в Польше ударных беспилотников США

Размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников не останется без ответа, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя соответствующие планы США. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 13 июня.

По его словам, мир скатывается «к опасной границе событий Карибского кризиса». «Беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что Россия не может проигнорировать усиление военного присутствия в Польше, так как она граничит с Белоруссией, а по «договору ОДКБ — это наша граница».

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда 12 июня подписали декларацию об оборонном сотрудничестве. В частности, Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью беспилотников MQ-9. Также будет значительно увеличена численность американских военнослужащих, говорится в документе.

Ранее в тот же день американский президент анонсировал сделку по продаже Польше истребителей F-35.

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