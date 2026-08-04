Политолог Бычков: Слова Залужного о членстве Украины в НАТО отражают позицию Лондона

Слова посла Киева в Лондоне Валерия Залужного, что Украина не имеет шансов на вступление в НАТО, отражают позицию Великобритании и Евросоюза. Так высказывание экс-главкома Вооруженных сил Украины в беседе с Life.ru объяснил политолог Алексей Бычков.

«Залужный говорит уже как полноценный представитель английского истеблишмента, и его посыл связан с конфронтацией Европы и администрации президента США», — говорится в публикации.

Эксперт отметил, что слова Залужного свидетельствуют о переходе конфликта между США и ЕС на новый уровень.

Ранее сообщалось, что во время визита в Киев в начале июля Валерий Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост главы государства. Разговор состоялся перед отставкой премьера Великобритании Кира Стармера.