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19:21, 4 августа 2026 (обновлено: 19:26, 4 августа 2026)Бывший СССР

Слова Залужного о шансах вступления Украины в НАТО объяснили

Политолог Бычков: Слова Залужного о членстве Украины в НАТО отражают позицию Лондона
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Слова посла Киева в Лондоне Валерия Залужного, что Украина не имеет шансов на вступление в НАТО, отражают позицию Великобритании и Евросоюза. Так высказывание экс-главкома Вооруженных сил Украины в беседе с Life.ru объяснил политолог Алексей Бычков.

«Залужный говорит уже как полноценный представитель английского истеблишмента, и его посыл связан с конфронтацией Европы и администрации президента США», — говорится в публикации.

Эксперт отметил, что слова Залужного свидетельствуют о переходе конфликта между США и ЕС на новый уровень.

Ранее сообщалось, что во время визита в Киев в начале июля Валерий Залужный заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении баллотироваться на пост главы государства. Разговор состоялся перед отставкой премьера Великобритании Кира Стармера.

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