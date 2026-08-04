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20:20, 4 августа 2026 (обновлено: 20:38, 4 августа 2026)Экономика

Россиянам назвали лучшую погоду для опасных вредителей

Биолог Хряпин: Влажная погода и темное время суток благоприятны для слизней и улиток
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Luc Gnago / Reuters

Влажная погода и темное время суток благоприятны для размножения слизней и улиток. Лучшие условия для опасных вредителей назвал российским дачникам биолог Роман Хряпин, пишет RT.

«Дожди идут часто и помногу. Такие влажные условия благоприятны для любых улиток, в том числе и для слизней. Они такие условия приветствуют и могут появляться отовсюду», — рассказал специалист.

Самым простым и экологичным способом борьбы с этими вредителями эксперт назвал механический сбор. Для этого по участку стоит разложить плоские предметы — доски, куски линолеума или шифера.

«В жаркую, солнечную погоду они будут стремиться под эти импровизированные укрытия. Соответственно, мы солнечным ясным днем поднимаем эти все разложенные нами предметы и собираем забившихся под них слизней», — пояснил Хряпин.

Ранее эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова сравнила испанских слизней с борщевиком Сосновского. По словам специалистки, брюхоногие моллюски инвазивны, так же как и популярный сорняк.

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