Испанских слизней сравнили с борщевиком

Высокую инвазивность испанского слизня сравнили с инвазивностью борщевика Сосновского

Высокая инвазивность испанского слизня сравнима с инвазивностью борщевика Сосновского. Об этом ТАСС заявила эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

В Москве уже практически нет парковых территорий, которые не столкнулись с проблемой слизней, а проход в некоторые столичные локации превращается в квест «как не наступить на слизня», заявила специалист. По ее словам, захват слизнями начинается именно с городских территорий, а уже потом они распространяются повсеместно.

Это связано с отсутствием естественных врагов, особенностью легкого размножения (самооплодотворение и крайне высокая плодовитость) и благоприятных климатических условий. «Даже вороны, любители отечественных слизней, испанских не едят», — заявила специалист.

Слизня не употребляют в пищу, потому что он покрыт обильным слоем едкой слизи, обладающем горьким вкусом, который отпугивает хищников. К тому же местные птицы просто не привыкли, что этим слизнем можно питаться, добавила Тельнова.

Ранее дачникам посоветовали бороться со слизнями на участке с помощью «пивных» ловушек. Брюхоногих моллюсков привлекают вкусные запахи — они попадают в ловушку и тонут в ней. Чтобы приманка сохраняла эффективность, жидкость нужно менять раз в два дня.