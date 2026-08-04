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16:04, 4 августа 2026 (обновлено: 16:10, 4 августа 2026)Путешествия

Европейцы стали стоять в 19-часовых пробках ради въезда в Россию

Время ожидания в очереди на въезд в Калининград со стороны Польши достигло 19 часов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Европейцы стали стоять в многочасовых пробках ради въезда в Россию — так, время ожидания на границе Польши с Калининградом достигло 19 часов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе таможни российского города.

Уточняется, что 3 августа стало известно об усилении контроля со стороны Польши. На выезде из европейской страны теперь выборочно отправляют людей на дополнительную проверку. В тот день ожидание на границе достигло рекордных 19 часов. Уже 4 августа время сократилось до 16-17 часов.

В калининградской таможне объяснили, что такой ажиотаж связан с началом летних каникул в некоторых землях Германии. В ведомстве также отметили, что в Калининград в основном едут русскоязычные немцы. «С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Латвия закрыла движение через единственный открытый на границе с Белоруссией КПП — пункт пропуска Григоровщина.

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