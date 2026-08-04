FP словами «готовы начать» рассказала о ракете для удара по Москве

FP: Создание ракеты FP-9 для удара по Москве находится на стадии доработки двигателя

Баллистическая ракета FP-9 находится на стадии доработки двигателя. Об этом в интервью американскому порталу TWZ заявила генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех.

«FP-9 — это ракета, которую мы планировали доставить в Москву на дальность 850 километров. Для этого потребовалось построить целую новую инфраструктуру специально для литья твердого ракетного топлива в таких огромных количествах. Сам двигатель содержит 4,6 тонны твердого ракетного топлива, в то время как FP-7 — всего одну тонну, поэтому потребовался целый комплекс заводов по подготовке топлива», — сказала руководитель.

По ее словам, в настоящее время идет создание ракетных двигателей. «Поэтому мы ожидаем испытательных запусков в ближайшее время, как можно скорее. Навигационное решение, все остальное в этой ракете уже готово. Так что, по сути, осталось лишь доработать двигатель, и мы готовы начать», — сказала Терех.

В июле издание Le Monde заметило, что украинская ракета FP-5 использует систему наведения от французской компании Safran Electronics & Defense.