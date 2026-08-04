Пропавший в Черногории российский музыкант был найден бездыханным

Пропавший в Черногории российский джаз-музыкант Соломатин был найден бездыханным

Российский джаз-музыкант Георгий Соломатин, который пропал в Черногории, был найден бездыханным. Об этом пишет Baza со ссылкой на волонтеров, занимавшихся поисками молодого человека.

По данным издания, во время поисков проверялась версия о том, что 21-летний россиянин мог попасть в общину с признаками секты, члены которой заманивают молодежь под видом музыкальных квартирников.

Соломатин бесследно исчез после концерта группы «Мумий Тролль» в городе Будва в конце июля. От него перестали поступать сообщения, и он ничего не сказал родным. Поисками соотечественника занялись более тысячи волонтеров.