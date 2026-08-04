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19:18, 4 августа 2026 (обновлено: 19:19, 4 августа 2026)Путешествия

Пропавший в Черногории российский музыкант был найден бездыханным

Пропавший в Черногории российский джаз-музыкант Соломатин был найден бездыханным
Алина Черненко

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Российский джаз-музыкант Георгий Соломатин, который пропал в Черногории, был найден бездыханным. Об этом пишет Baza со ссылкой на волонтеров, занимавшихся поисками молодого человека.

По данным издания, во время поисков проверялась версия о том, что 21-летний россиянин мог попасть в общину с признаками секты, члены которой заманивают молодежь под видом музыкальных квартирников.

Соломатин бесследно исчез после концерта группы «Мумий Тролль» в городе Будва в конце июля. От него перестали поступать сообщения, и он ничего не сказал родным. Поисками соотечественника занялись более тысячи волонтеров.

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