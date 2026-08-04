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20:28, 4 августа 2026 (обновлено: 20:39, 4 августа 2026)Ценности

Раскрыта стоимость свадебного наряда Олеси Иванченко

Стоимость свадебного наряда комика Олеси Иванченко составила 650 тысяч рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Олеси Иванченко

Раскрыта стоимость свадебного наряда звезды популярного интернет-шоу «Натальная карта» Олеси Иванченко. Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, цена праздничного образа, состоящего из корсета с глубоким декольте и облегающей юбки макси, составила 650 тысяч рублей.

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