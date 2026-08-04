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21:10, 4 августа 2026Спорт

Стало известно о первом международном старте Трусовой после возвращения

Фигуристка Трусова подала заявку на турнир серии «Челленджер» в Токио
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Российская фигуристка Александра Трусова планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии «Челленджер» в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка уже подала заявку на турнир, который пройдет с 4 по 6 сентября, и занимается оформлением визы. При этом 22-летняя Трусова все еще ожидает выдачу нейтрального статуса.

30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.

Трусова не выступала с декабря 2022 года, в августе 2025-го у нее родился сын. В феврале этого года она вернулась к соревнованиям на чемпионате России по прыжкам.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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