17:11, 1 февраля 2026Спорт

Валиева показала худший результат в полуфинале чемпионата России по прыжкам

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева показала худший результат в полуфинале чемпионата России (ЧР) по прыжкам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка завершила выступление с результатом 53,33 балла. Она не смогла попасть в тройку лучших фигуристок и завершила борьбу на турнире.

В финал вышли Алиса Двоеглазова (72,81 балла по сумме), Дина Хуснутдинова (65,62) и Дарья Садкова (63,45).

Чемпионат России по прыжкам стал первым турниром для Валиевой после отбытия четырехлетней дисквалификации. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.

