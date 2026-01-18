Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:10, 18 января 2026Спорт

Валиева заявила о возвращении на соревнования

Валиева заявила о возвращении на соревнования и выступит на Кубке Первого канала
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале заявила о возвращении на соревнования.

19-летняя спортсменка выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Она отметила, что хочет вновь почувствовать азарт соревнований, а также анонсировала новую программу, которую покажет на Кубке Первого канала.

«Конечно, очень волнуюсь. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», — написала Валиева. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, однако теперь занимается в группе Светланы Соколовской.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением срока ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России удивились одному требованию Мерца к немцам

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Сотни тысяч россиян остались без электроснабжения после ударов ВСУ

    В стране НАТО обвинили лидеров ЕС в лицемерии и сравнили с попугаями

    Бывший президент Молдавии обвинил Санду в шантаже западных покровителей

    Очередная атака ВСУ на российский регион привела к жертве

    Валиева заявила о возвращении на соревнования

    Аллегрова отсудила у россиянина больше миллиона рублей

    ВС России нанесли удар по Харькову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok