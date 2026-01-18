Валиева заявила о возвращении на соревнования и выступит на Кубке Первого канала

Фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале заявила о возвращении на соревнования.

19-летняя спортсменка выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Она отметила, что хочет вновь почувствовать азарт соревнований, а также анонсировала новую программу, которую покажет на Кубке Первого канала.

«Конечно, очень волнуюсь. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», — написала Валиева. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе, однако теперь занимается в группе Светланы Соколовской.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением срока ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года.