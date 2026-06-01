Экономист спрогнозировал курс рубля до конца года

Экономист Разуваев: Курс рубля до конца года будет держаться в пределах 70-75 за доллар

Курс рубля до конца года будет держаться в пределах 70-75 за доллар с небольшим заскоком в 69-76, считает кандидат экономических наук Александр Разуваев. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

«До конца года будет 70-75 с маленьким заскоком в 69-76 по той простой причине, что даже если вся иранская история закончится, ни персы, ни саудиты, ни Эмираты, никто не сможет восстановить быстро добычу. Там дебит скважин будет намного меньше. Я считаю, что нефть будет относительно дорогой, и да, ключ (ключевая ставка, — прим. «Ленты.ру») будет снижаться, но все равно будет достаточно дорогим — я думаю, что 12 процентов на конец года», — рассказал экономист.

Собеседник издания также предположил, что на курсовое соотношение влияет чисто политический момент. По его мнению, российские власти удерживают крепкий рубль, так как страны Центральной Азии используют рубль как резервную валюту для расчетов и депозитов.

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир прогнозировал, что к концу года ключевая ставка опустится на 2-2,5 процентного пункта (п.п.), до 12-12,5 процента.

