Бывший СССР
12:27, 1 июня 2026

Российские войска продвинулись в ключевом для наступления городе ДНР

ВС России прорываются к центру Константиновки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в Константиновке, которая имеет ключевое значение для наступления в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части прорываются к центру города», — передаются в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска используют тактику малых штурмовых групп и проникают в город с разных направлений.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских штурмовиков в Константиновке. Он подчеркивал, что активные бои продолжаются в районе константиновской промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

