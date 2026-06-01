13:28, 1 июня 2026

В Сербии раскрыли президентские перспективы Вучича

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Вучич. Фото: Tingshu Wang / Pool / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок. Такое заявление в интервью ТАСС сделал председатель наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александар Вулин.

«В нашей Конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает Конституцию», — отметил Вулин. По его словам, Вучич останется «частью новой политической жизни Сербии».

Бывший вице-премьер страны добавил, что глава государства продолжит заниматься политикой. «Его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет», — подчеркнул он.

Ранее Вучич заявил о возможном уходе в отставку. При этом он отметил, что не собирается сокращать свои полномочия, которые заканчиваются в мае 2027 года.

