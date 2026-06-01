Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:12, 1 июня 2026Интернет и СМИ

Мясников предупредил о рекламирующих «жульническую гадость» мошенниках

Врач Мясников заявил о мошенниках, рекламирующих средство «Фитонсулин» от его имени
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о фейковом видео, в котором от его имени рекламируется потенциально опасное средство. Пост об этом доктор разместил в Telegram-канале.

По словам специалиста, в поддельном видео речь идет о средстве «Фитонсулин». «Его впаривают доверчивым людям жулики под моим именем. В сфабрикованном ролике я якобы говорю, что не принимайте "Метформин", принимайте вот эту вот жульническую гадость», — написал Мясников.

Врач назвал такую рекламу мошеннической. Кроме того, доктор предположил, что средство, о котором говорится в видео, может быть произведено ненадлежащим образом, и призвал не покупать его. «Люди, будьте бдительны, не ведитесь на откровенных жуликов!» — обратился он к россиянам.

Ранее Мясников заявил, что мошенники используют его имя в интернете для рекламы препаратов от эректильной дисфункции. Кроме того, он посетовал на злоумышленников, предлагающих от его имени платные консультации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

    Продюсер из ЮАР снимет фильм про российский город

    Названо условие для выдачи первого транша кредита Украине от ЕС

    Бывший муж «золотой судьи» поменял тактику в антикоррупционном деле

    В Windows нашли скрытые функции

    Главный поставщик сырья в ЕС столкнулся с риском массовых забастовок нефтяников

    В России назвали две самые сложные задачи СВО на 2026 год

    Москвичам назвали срок прихода потепления

    Россиянам раскрыли базовые принципы подбора экипировки для мотоциклистов

    Жители российского города остались без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok