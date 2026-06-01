Мясников предупредил о рекламирующих «жульническую гадость» мошенниках

Врач Мясников заявил о мошенниках, рекламирующих средство «Фитонсулин» от его имени

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о фейковом видео, в котором от его имени рекламируется потенциально опасное средство. Пост об этом доктор разместил в Telegram-канале.

По словам специалиста, в поддельном видео речь идет о средстве «Фитонсулин». «Его впаривают доверчивым людям жулики под моим именем. В сфабрикованном ролике я якобы говорю, что не принимайте "Метформин", принимайте вот эту вот жульническую гадость», — написал Мясников.

Врач назвал такую рекламу мошеннической. Кроме того, доктор предположил, что средство, о котором говорится в видео, может быть произведено ненадлежащим образом, и призвал не покупать его. «Люди, будьте бдительны, не ведитесь на откровенных жуликов!» — обратился он к россиянам.

Ранее Мясников заявил, что мошенники используют его имя в интернете для рекламы препаратов от эректильной дисфункции. Кроме того, он посетовал на злоумышленников, предлагающих от его имени платные консультации.