Доктор Мясников предупредил россиян об использующих его имя «жуликах и сволочах»

Мясников заявил, что мошенники рекламируют от его имени препараты в интернете

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил, что мошенники используют его имя в интернете для рекламы препаратов и платных консультаций. Обращение специалиста к россиянам было опубликовано в его Telegram-канале.

Врач привел несколько названий препаратов и подчеркнул, что не рекламирует их. «Я, доктор Александр Мясников, не рекламирую лекарство от эректильной дисфункции — уж не упомню его названия — и не знаю, что это такое. Равно как препараты от грибка, облысения, гипертонии, почесухи и так далее», — заявил он и призвал россиян не приобретать подобные БАДы.

Помимо того, Мясников отметил, что он не предлагает через соцсети платные консультации. «Если кто-то вам от моего имени предлагает что-то оплатить, знайте: это жулики, сволочи. Очень много ими обманутых, увы!» — написал специалист и заверил, что никогда не говорит о методах лечения, если лично в них не уверен.

Ранее сообщалось, что Мясников отчитал в студии гостью программы «О самом главном». Она рассказала, что уже 20 лет применяет сосудосуживающие капли для носа и не может от них отказаться.