11:14, 20 января 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников отругал гостью своей программы со словами «страна, посмотрите»

Врач Мясников отчитал гостью в студии за использование сосудосуживающих капель
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «О самом главном»

Врач и телеведущий Александр Мясников отчитал в студии программы «О самом главном» женщину, рассказавшую о своей проблеме. Выпуск передачи с инцидентом доступен на платформе «Смотрим».

В начале программы гостья пожаловалась доктору, что уже 20 лет применяет сосудосуживающие капли для носа. По словам участницы передачи, она обращалась к врачам, чтобы отказаться от препарата, однако рекомендации специалистов ей не помогли. Женщина также задала Мясникову вопрос, есть ли у нее шанс перестать использовать эти капли, на что врач ответил отрицательно.

«Думать надо было. Встаньте. Вот, люди, страна, посмотрите: нормальная милая женщина своими руками начала капать. День — хорошо, два — хорошо, капала неделю. И вот 20 лет не может сойти», — отругал участницу передачи Мясников.

Он также удивился тому, что в аптеках не предупреждают, что на лекарства, в том числе и на сосудосуживающие капли, зачастую «подсесть легче, чем на наркотик».

Ранее Мясников предупредил, что сосудосуживающие капли могут быть опасны для гипертоников. Врач раскрыл, что это средство может спровоцировать инсульт у людей с высоким давлением.

