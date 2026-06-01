Советские радиоактивные отходы устремились наружу под Москвой

В Подмосковье треснула дорога и появились оползни из-за советских радиоактивных отходов

В Подмосковье советские радиоактивные отходы устремились наружу и напугали жителей. Из-за возрождения захоронений тория треснула дорога и появились оползни, сообщает Telegram-канал Mash.

Происходящее встревожило жителей Кучино и Щербинки. Огромную трещину на Домодедовском шоссе заметили еще в конце мая — через сутки после этого дорога осыпалась. Неподалеку находится территория старого полигона — там во времена СССР захоронили радиоактивные отходы.

Если трасса продолжит осыпаться, опасные вещества могут выйти наружу и добраться до реки Канапельки, из которой местные фермеры берут воду для скота.

По словам жителей, грунт поплыл из-за многолетних свалок строительного мусора. Дело в том, что под видом рекультивации на полигон годами свозили отходы. Россияне также убеждены, что пару лет назад неизвестные пытались вскрыть залежи в поисках цветного металла. Жители Подмосковья уже направили жалобы в МЧС, Следственный комитет и прокуратуру.

В министерстве экологии и природопользования Московской области выяснили, что полигон работает законно — у объекта есть необходимая лицензия, и он прошел экологическую экспертизу. Во время проверки в феврале 2025 года чиновники заверили, что следов вскрытия радиоактивного захоронения нет.

