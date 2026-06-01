В МИД России уличили США в слабости

Замглавы МИД Борисенко: США показали свою слабость, начав войну против Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США показали свою слабость, а не силу, начав войну с Ираном. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко, передает РИА Новости.

«Войной против Ирана они [США] вместо того, чтобы продемонстрировать миру свою силу, показали и выставили на публику свою слабость (...). США не смогли победить Иран. Это означает, что они проиграли», — подчеркнул дипломат.

По словам Борисенко, влияние Вашингтона на мир будет «неуклонно уменьшаться», что уже продемонстрировал конфликт с Тегераном.

Ранее сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что Иран укрепил свои позиции за три месяца войны с США. По его мнению, на сегодняшний день Исламская Республика сильнее, чем до начала американской операции.

