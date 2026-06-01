16:40, 1 июня 2026

ПСЖ назвали фаворитом следующего розыгрыша Лиги чемпионов

Владислав Уткин
Фото: Angelika Warmuth / Reuters

ПСЖ назвали фаворитом следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что парижский клуб выиграет турнир в третий раз подряд. Поставить на это событие можно с коэффициентом 6,00.

Наряду с парижанами к фаворитам относят лондонский «Арсенал» и мюнхенскую «Баварию». Победа этих клубов оценивается коэффициентом 7,00.

30 мая парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, который проходил в Будапеште. В основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3.

