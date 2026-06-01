Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

Новости спорта
17:44, 1 июня 2026Спорт

Внук Владислава Третьяка Максим Третьяк завершил карьеру хоккеиста в 29 лет
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Серебряный призер молодежного чемпионата мира Максим Третьяк, внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, завершил карьеру в возрасте 29 лет. Об этом ТАСС сообщил его дед.

Третьяк-старший отметил, что решение связано с состоянием здоровья. «Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)», — добавил функционер.

Выступавший на позиции вратаря Максим Третьяк начал профессиональную карьеру в ЦСКА, но не сыграл за клуб ни одного матча. При этом в 2019-м голкипер стал обладателем Кубка Гагарина, так как попал в заявку армейцев на один из матчей в плей-офф.

В КХЛ Третьяк выступал за «Адмирал», рижское «Динамо», «Ладу» и «Сочи». В 2016-м вратарь в составе молодежной сборной России стал вице-чемпионом мира.

