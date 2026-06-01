На российском маркетплейсе заметили рекламирующего повязки Джейкоба Элорди

На российском маркетплейсе использовали фото актера Джейкоба Элорди для рекламы повязок

Продавцы на российских маркетплейсах начали использовать фото австралийского актера Джейкоба Элорди для рекламы продукции. Его фото заметила «Лента.ру».

Снимок с лицом знаменитости размещен в рекламной карточке. На нем артист предстал в белой футболке. При этом его внешний вид дополняла черная повязка на голове.

Помимо фото Элорди, для рекламы продавцы использовали снимки звезд популярного телесериала «Игра престолов» — актеров Кита Харингтона и Эмилии Кларк.

В октябре прошлого года сообщалось, что российская телеведущая Тина Канделаки захотела судиться из-за наряда. Журналистка заметила представленное к продаже на маркетплейсе платье, аналогичное тому, в котором снималась актриса Анна Пересильд в фильме «Алиса в Стране чудес».