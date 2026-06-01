19:35, 1 июня 2026

В Приморье впервые приплыли тунцы-гиганты весом 200 килограммов

Антонина Черташ
В Приморье впервые массово ловят гигантских тунцов весом до 200 килограммов у берегов Владивостока. Об этом сообщает Amur Mash.

Уссурийский залив прогрелся настолько, что к берегам региона подтянулись морские гиганты из тропиков. Раньше здесь попадались особи весом максимум 30-40 килограммов, а теперь рыбаки вылавливают тунцов длиной почти два метра и весом больше центнера. У рыбаков уходит более часа на то, чтобы просто достать улов из воды.

По словам специалистов, вслед за скумбрией и лакедрой, которые уже зашли в акваторию, по цепочке подтянутся и серьезные хищники. Прошлым летом похожая ситуация сложилась на Сахалине, где тунцы-рекордсмены приближались к 300 килограммам. Следом за ними туда приплыли белые акулы и акулы-молоты. Подобное нашествие ожидают теперь и в Приморье. Местные жители делятся в соцсетях кадрами неожиданных трофеев. Власти предупреждают купальщиков об осторожности.

Ранее кит сделал прыжок в центре Владивостока и попал на видео. Морское млекопитающее зашло в бухту Золотой рог.

