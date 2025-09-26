Кит сделал прыжок в самом центре Владивостока и попал на видео

Кит заплыл в бухту Владивостока, сделал прыжок и покорил местных жителей

Кит заплыл в бухту, которая является историческим центром Владивостока, сделал прыжок из воды и попал на видео. Запись с ним публикует Telegram-канал Svodka25.

Уточняется, что морское млекопитающее зашло в бухту Золотой рог. На видео заметно, как вблизи городской набережной кит делает высокий прыжок из моря, далее разлетаются брызги.

«Ух, я засняла, я засняла, я засняла!» — в восторге заявила россиянка, заснявшая момент на видео.

Ранее косатки подарили туристу незабываемое приключение на Сахалине. Александр Гась смог запечатлеть необычную троицу в заливе Анива. Косатки, сопровождая лодку, словно позировали на камеру.

Незадолго до этого эксперты сервиса Tutu.ru назвали россиянам, путешествующим по стране, места для наблюдения за китами. В частности, они посоветовали отправляться на «китовую охоту» в Мурманскую область. Также понаблюдать за морскими млекопитающими, по их мнению, можно в Архангельске и на Камчатке.