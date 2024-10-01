Россиянам назвали места для наблюдения за китами

Tutu: россияне могут понаблюдать за китами сразу в нескольких регионах

Российским путешественникам не обязательно уезжать за пределы страны, чтобы понаблюдать за китами в естественной среде обитания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов сервиса путешествий Tutu.ru.

Так, одним из самых популярных мест для «китовой охоты» является Мурманская область. Считается, что летом у путешественников больше шансов увидеть морских обитателей, чем осенью. Экскурсии длятся несколько часов, возможно также встретить косаток, котиков и других обитателей Баренцева моря.

Еще одним доступным местом для наблюдения за китами является Архангельская область. Там можно отправиться на Соловецкие острова, побывать в национальном парке «Онежское Поморье», пожить в глэмпинге на природе и познакомиться с белухами.

Россияне также могут отправиться на Камчатку и Командорские острова, на Чукотку и остров Врангеля, на Сахалин, Курильские и Шантарские острова.