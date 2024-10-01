Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:18, 1 октября 2024Моя страна

Россиянам назвали места для наблюдения за китами

Tutu: россияне могут понаблюдать за китами сразу в нескольких регионах

Фото: Unsplash

Российским путешественникам не обязательно уезжать за пределы страны, чтобы понаблюдать за китами в естественной среде обитания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов сервиса путешествий Tutu.ru.

Так, одним из самых популярных мест для «китовой охоты» является Мурманская область. Считается, что летом у путешественников больше шансов увидеть морских обитателей, чем осенью. Экскурсии длятся несколько часов, возможно также встретить косаток, котиков и других обитателей Баренцева моря.

Еще одним доступным местом для наблюдения за китами является Архангельская область. Там можно отправиться на Соловецкие острова, побывать в национальном парке «Онежское Поморье», пожить в глэмпинге на природе и познакомиться с белухами.

Россияне также могут отправиться на Камчатку и Командорские острова, на Чукотку и остров Врангеля, на Сахалин, Курильские и Шантарские острова.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились сообщения о переходе Угледара под контроль России

      В ДНР рассказали о планах эвакуации ВСУ из Угледара

      Солистка группы «Тутси» рассказала о страшных последствиях капельниц для похудения

      В России мужчина с молотком напал на осудившего радикальных исламистов муфтия

      В Сербии террористы обещали «взорвать Белград»

      Инфляция в Европе упала ниже двух процентов

      Зеленский заявил об очень сложной обстановке на фронте

      Глава Дагестана возмутился банкетами в день траура по жертвам взрыва на АЗС в Махачкале

      «Это оскверненное место». Невзоров публично отрекся от Санкт-Петербурга, проскандировав украинский лозунг

      В российском городе снесли древнейший памятник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше