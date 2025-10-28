Ценности
13:37, 28 октября 2025Ценности

Тина Канделаки захотела судиться из-за платья

Журналистка Канделаки пригрозила судом скопировавшему платье Пересильд бренду
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки захотела судиться из-за платья. Об этом она заявила в своем Telegram-канале, который насчитывает 330 тысяч подписчиков.

49-летняя телезвезда заметила представленное к продаже на маркетплейсе Wildberries платье, аналогичное тому, в котором снималась актриса Анна Пересильд в фильме «Алиса в Стране чудес». «Для меня по сей день, конечно, удивительно, как люди воруют безнаказанно и думают, что это нормально. Какая-то фирма взяла и полностью скопировала костюм Алисы из фильма "Алиса в Стране чудес". Костюм, который был на Анне Пересильд и стал знаком нашего фильма — розовое платье», — высказалась звезда.

Вследствие этого Канделаки пригрозила судом бренду и потребовала убрать тираж данного наряда из продажи. По ее словам, платье защищено авторским правом, поскольку его разрабатывал дизайнер специально для мюзикла.

