Россиянин решил засудить торговый центр из-за конфуза с золотыми туфлями жены

Россиянин решил засудить ТЦ из-за треснутого каблука на золотых туфлях жены
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Россиянин Алексей решил засудить торговый центр (ТЦ) «Радуга Парк» в Екатеринбурге из-за конфуза с туфлями супруги. Подробности публикует Mash Ural.

Герой материала рассказал, что жена шла с паркинга на фуд-корт с четырехлетним ребенком на руках, наступила на решетку в полу и едва не влетела в автоматические двери. Кроме того, у женщины треснул каблук на золотых туфлях люксового бренда Dolce&Gabbana стоимостью 100 тысяч рублей.

После этого семья обратилась с претензией к охране и администрации ТЦ, но так и осталась без ответа. Тогда мужчина потребовал вернуть деньги и выплатить моральную компенсацию, но руководство никак не отреагировало на его слова. Теперь россиянин планирует обратиться в суд.

В апреле россиянкам рассказали о способах засудить подругу за публикацию неудачных фото.

