Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:47, 3 апреля 2025Ценности

Россиянкам рассказали о способах засудить подругу за публикацию неудачных фото

Юрист Рамазанова: Размещение фото без согласия человека станет поводом для суда
Екатерина Ештокина

Фото: prostooleh / freepik

Юрист Сурае Рамазанова перечислила россиянкам способы засудить подругу за публикацию неудачных фото в соцсети. Ее комментарий публикует Life.

Собеседница издания рассказала, что при подаче претензии важно учесть несколько факторов. По словам Рамазановой, основанием для обращения в суд может стать проигнорированная просьба удалить фото. Кроме того, размещение снимка без согласия человека также может стать поводом для иска.

«Если фотография сделана в частной обстановке и вы ожидаете конфиденциальности, то ее публикация может быть нарушением вашего права на частную жизнь», — пояснила эксперт и добавила, что подать заявление в суд можно и в случае, если фотография наносит ущерб репутации или вызывает моральные страдания.

Материалы по теме:
Харизматичному аферисту удавалось годами обманывать миллионеров. Почему они ему верили и отдавали свои деньги?
Харизматичному аферисту удавалось годами обманывать миллионеров.Почему они ему верили и отдавали свои деньги?
1 апреля 2024
Модный приговор. Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
Модный приговор.Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
18 июня 2022

Юрист подчеркнула, что важно предоставить доказательства, такие как факт публикации фотографии, свидетельства того, что публикация нанесла нравственные страдания (свидетельские показания). Доказательством причинения ущерба также могут стать документы об обращении к психологу или другим специалистам.

В заключение Рамазанова подчеркнула, что нарушившему неприкосновенность частной жизни может грозить штраф до 200 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в апреле попытка россиянки взыскать с ЦУМа сотни тысяч рублей за сапоги провалилась. Покупательница, чье имя не раскрывается, подала в суд на магазин с целью получить компенсацию за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    Польша захотела компенсировать расходы на Украину за счет ЕС

    Главу российского ЗАТО задержали по делу о взятке в 15 миллионов рублей

    В российском городе задержали изнасиловавшего подростка с инвалидностью мужчину

    Выходец с Украины попал на смертельно опасный остров со свистком и кокосом и остался жив

    Зафиксировано «капание» земной коры вглубь планеты

    Все города Нижегородской области признали благоприятными для жизни

    В российском регионе спустя десять лет зацвела редкая магнолия

    Ведущей экономике Европы предсказали катастрофу

    В Минобороны порассуждали о случайных ударах по российским военкорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше