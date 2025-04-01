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11:33, 1 апреля 2025Ценности

Попытка россиянки взыскать с ЦУМа сотни тысяч рублей за сапоги провалилась

Попытка россиянки взыскать с ЦУМа 258 тысяч за сапоги Valentino провалилась
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Попытка россиянки взыскать с ЦУМа сотни тысяч рублей за некачественные сапоги люксового бренда Valentino провалилась. Об этом сообщает РИА Новости.

Покупательница, чье имя не раскрывается, подала в суд на магазин с целью получить компенсацию за ботфорты Valentino Garavani, у которых отклеилась подошва в ходе эксплуатации. Клиентка хотела взыскать с продавца 258 тысяч рублей, однако Таганский суд Москвы отказался удовлетворять ее требования.

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Ни руководство ЦУМа, ни истец не давали комментариев по поводу прошедшего судебного разбирательства.

В феврале иностранец украл из ЦУМа футболку за 136 тысяч рублей. Сотрудник одного из бутиков в универмаге заметил, что мужчина зашел в раздевалку с тремя вешалками, а вышел из нее с двумя. По его словам, он покинул магазин без покупок. После этого работник решил зайти в примерочную и обнаружил, что мужчина снял с футболки люксового бренда Louis Vuitton магнитную защиту.

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