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16:47, 3 февраля 2025Ценности

Иностранец украл из ЦУМа футболку за 136 тысяч рублей

Уроженец Узбекистана украл из ЦУМа футболку Louis Vuitton за 136 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Иностранец (имя и фамилия не раскрываются) украл из московского Центрального универсального магазина (ЦУМ) футболку за 136 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что инцидент произошел в субботу, 1 февраля. Сотрудник одного из бутиков в универмаге заметил, что мужчина зашел в раздевалку с тремя вешалками, а вышел из нее с двумя. По его словам, он покинул магазин без покупок. После этого работник решил зайти в примерочную и обнаружил, что мужчина снял с футболки люксового бренда Louis Vuitton магнитную защиту.

На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 18-летний уроженец Узбекистана. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина украл роскошные кольца под предлогом выбора подарка для дочери.

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