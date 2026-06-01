Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой

Путин продлил срок полномочий детского омбудсмена Львовой-Беловой

Президент России Владимир Путин продлил срок полномочий уполномоченного по правам ребенка в стране Марии Львовой-Беловой. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сроком на пять лет», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ, подписанный президентом России, вступает в силу с 27 октября 2026 года.

В 2021 году Владимир Путин предложил Львовой-Беловой занять должность детского омбудсмена 27 октября. Тогда она была назначена на пост сроком на пять лет.