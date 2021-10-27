Путин предложил сенатору Львовой-Беловой занять должность детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять должность детского омбудсмена. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что Львова-Белова назначена на пост уполномоченного при президенте по правам ребенка сроком на пять лет. Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания, 27 октября.

Мария Львова-Белова является выпускницей 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»). В период с 2017 о 2019 годы она была членом Общественной палаты, с 2019 года — членом президиума Генерального совета партии «Единая Россия», сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. В минувшем году она заняла пост полномочного представителя Совфеда при уполномоченном при президенте России по правам ребенка.