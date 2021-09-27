Кузнецова приняла предложение Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова приняла предложение главы государства Владимира Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, предложение президента России возглавить профильные партийные комиссии — логичное продолжение работы, которая была проделана. В настоящее время важно проследить, чтобы все предложения и инициативы, собранные в народной программе, реализовали. «Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной Думе направление по защите семьи и детства — для меня это также большая и важная задача», — заключила Кузнецова.

Ранее Владимир Путин заявил, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова возглавит партийную комиссию по защите семьи. Он отметил, что Кузнецова будет работать «прямо в самой Государственной Думе».

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки и подсчета 100 процентов протоколов на выборах в нижнюю палату парламента победила партия «Единая Россия» с результатом 49,82 процента голосов избирателей.