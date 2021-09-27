Стал известен формат руководства Госдумой восьмого созыва

«Интерфакс»: число вице-спикеров Госдумы, как ожидается, превысит десять человек

Число заместителей председателя Государственной Думы восьмого созыва увеличится. О новом формате руководства нижней палаты российского парламента со ссылкой на источник в понедельник, 27 сентября, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, ожидается, что число вице-спикеров Госдумы превысит десять человек. В частности, в их число могут войти: уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и бывший глава Дагестана Владимир Васильев. Сохранить занимаемые в президиуме руководства Думы места могут Александр Жуков, Петр Толстой и ряд других депутатов.

«Возможно появление в числе вице-спикеров одного из бывших губернаторов, ставшего депутатом», — сообщил источник «Интерфакса».

По итогам прошедших в России с 17 по 19 сентября выборов в Госдуму восьмого созыва, помимо «Единой России», прошли четыре партии: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Планируется, что у них также будет по одному вице-спикеру.