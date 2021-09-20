«Новые люди» стали пятой партией в Госдуме

Партия «Новые люди» преодолела пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Государственную Думу. Она станет пятой партией в составе нижней палаты парламента, следует из данных на сайте Центризбиркома (ЦИК).

«Проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, слова которой передает ТАСС.

Финальный результат партии пока неизвестен, но на момент обработки 99 процентов протоколов у «Новых людей» было 5,35 процента голосов.

Кроме них в Госдуму прошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая России — За правду».

Федеральную часть списка новой думской партии возглавили лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

В предыдущий раз больше четырех партий проходили в Госдуму в 1999 году, в третьем созыве. Тогда пятипроцентный барьер преодолели КПРФ, блоки «Единство» и «Отечество — Вся Россия», которые впоследствии объединились в партию «Единая Россия», а также «Союз правых сил», Блок Жириновского и «Яблоко».