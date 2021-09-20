Песков прокомментировал возможный отказ Лаврова и Шойгу от депутатских мандатов

Песков: Лавров и Шойгу сами решат, пойдут ли они в Госдуму

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу сами примут решение, пойдут ли в Госдуму. Их возможный отказ от депутатских мандатов прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин «общается по рабочим делам регулярно и постоянно» с руководителями министерств. По словам Пескова, Лавров и Шойгу сами скажут о принятом решении главе государства.

Ранее сообщалось, что отсутствие Сергея Лаврова, а также Сергея Шойгу в штабе партии «Единая Россия» может быть связано с их занятостью на основной работе.

«Единая Россия» по итогам обработки 80 процентов протоколов набирает более 48 процентов голосов на выборах в Государственную Думу. Это дает ей 120 мандатов. Помимо этого, еще 195 депутатских мест получают одномандатники.