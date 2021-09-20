Общая явка на выборы в Москве превысила 50 процентов

Общая явка на выборы в Москве с учетом электронного голосования составила 50,3 процента. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, пишет ТАСС.

«Учтены данные 100 процентов протоколов», — добавил он.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что явка на прошедших выборах была неожиданно высокой. По ее словам, она составила 51,68 процента и превысила показатель кампании 2016 года. Глава государства, в свою очередь, поблагодарил россиян за доверие и активную явку.

Окончательные итоги выборов в российскую Государственную Думу (ГД) намерены подвести в пятницу, 24 сентября. После обработки 99 процентов протоколов первенство сохранила партия «Единая Россия».