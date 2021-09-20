Памфилова заявила об отмене итогов выборов на некоторых участках в Петербурге

Памфилова: ЦИК может отменить итоги выборов на 6-7 участках в Петербурге

У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) есть основания для отмены итогов выборов на 6-7 участках в Санкт-Петербурге. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

По ее утверждению, как минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело. «Я так жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец-то, в положительном плане и отменит», — уточнила Памфилова.

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Она отметила, что ЦИК привлек туда сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в Крыму, Калмыкии и Петербурге уже отменили результаты голосования на трех участках в связи с нарушениями в процедуре голосования, добавила Памфилова.

Ранее председатель ЦИК назвала явку на выборах в Государственную Думу. По ее словам, по всей стране она составила 51,68 процента и превысила показатель кампании 2016 года. Памфилова также объявила выборы состоявшимися.